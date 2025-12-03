İçkiyi fazla kaçırdı: Sarhoş rakun ortalığı birbirine kattı, tuvalette sızıp kaldı

ABD'deki bir içki dükkânına tavandan düşerek giren rakun, viski şişelerini kırıp etrafa saçtıktan sonra tuvalette sızmış halde bulundu. Görevliler tarafından barınağa götürülen hayvanın birkaç saat içinde toparlandığı ve yeniden doğaya bırakıldığı açıklandı.

ABD’nin Virginia eyaletinde kapalı bir içki dükkânına giren rakun, adeta “gece yarısı yağmasına” imza attı. Tavan arasından düşerek içeri giren hayvan, viski ve şarap şişelerini kırıp etrafa saçtı; sonunda da tuvalette sızmış halde bulundu.

Mağazaya gece saatlerinde giren rakun, doğrudan alt rafa yöneldi. Viski şişelerinin bulunduğu bölümde çok sayıda şişeyi devirdi, bazılarını kırdı. O esnada bir tavan karosu da çöktü ve alkol zeminde göl halinde birikti.

Sabah dükkâna gelen çalışanlar, tuvalette sızmış halde yatan rakunla karşılaştı.

"Ne bulduysa içmiş"

Hanover Hayvan Kontrol biriminden görevli Samantha Martin, yaşananları şöyle anlattı:

“Rakunları severim, gerçekten eğlenceli yaratıklar. Bu arkadaş tavandan içeri düşmüş ve tam bir çılgınlığa girişmiş. Ne bulduysa içmiş.”

Martin, hem kahkaha atarak hem de şaşkınlıkla rakunu alıp hayvan barınağına götürdüğünü söyledi.

Hanover County Animal Protection and Shelter, Martin’i olaydaki profesyonel tavrı için tebrik etti ve rakunun iyileştiğini duyurdu.

Yetkililer, “Birkaç saatlik uykunun ardından herhangi bir yaralanma belirtisi görülmedi. Sadece bir ‘akşamdan kalma’ hali ve kötü kararlar dışında bir sorunu yoktu. Doğaya sağlıklı şekilde bırakıldı. Umarız ki ‘kırmak ve dökmek’ çözüm değildir, dersini almıştır” açıklamasını yaptı.