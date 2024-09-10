  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İdam mahkumu 178 asker affedildi
Takip Et

İdam mahkumu 178 asker affedildi

Etiyopya'da işledikleri suçlar gerekçesiyle idama mahkum edilen 178 askeri personele af çıktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İdam mahkumu 178 asker affedildi
Takip Et

Etiyopya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Amhara bölgesinde Tigray güçleriyle çatışmalar sırasında 178 personelin anayasal görevlerini terk ettikleri, hem orduya hem de halka karşı ciddi suçlar işledikleri için askeri mahkemeler tarafından daha önce mahkum edildikleri bildirildi.

Açıklamada, ölüm cezasına çarptırılan 178 askeri personelin "Etiyopya yeni yılı" kutlamaları kapsamında affedildiği belirtilerek, af kararının, resmi af taleplerinin sunulması ve Af Kurulu tarafından yürütülen incelemenin ardından onaylandığı ifade edildi.

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın ardından bölge yönetimi TPLF'ye geçmiş, örgüt ise silahsızlanmıştı.

Kendine özgü takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya, yeni yılı eylül ayında kutluyor.

 

Hapishanede cinsel tacize uğrayan kadına 5,6 milyon dolar tazminat ödenecekHapishanede cinsel tacize uğrayan kadına 5,6 milyon dolar tazminat ödenecekDünya
Yeni araştırma: Pandemideki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmışYeni araştırma: Pandemideki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmışDünya

 

Dünya
Ugandalı Olimpiyat atletini yakarak katleden erkek arkadaşı hayatını kaybetti
Ugandalı Olimpiyat atletini yakarak katleden erkek arkadaşı hayatını kaybetti
İran, yaklaşık 2 milyon izinsiz yabancı uyrukluyu sınır dışı edeceğini açıkladı
İran, yaklaşık 2 milyon izinsiz yabancı uyrukluyu sınır dışı edeceğini açıkladı
Blinken'den Ayşenur Ezgi açıklaması: Öldürülmesi sebepsiz ve haksızdı
Blinken'den Ayşenur Ezgi açıklaması: Öldürülmesi sebepsiz ve haksızdı
Hapishanede cinsel tacize uğrayan kadına 5,6 milyon dolar tazminat ödenecek
Hapishanede cinsel tacize uğrayan kadına 5,6 milyon dolar tazminat ödenecek
Trump-Harris yarışında 7 kritik eyalette denge var
Trump-Harris yarışında 7 kritik eyalette denge var
Wall Street, Harris’in seçilmesinden korktu
Wall Street, Harris’in seçilmesinden korktu