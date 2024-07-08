İddia: Üst düzey Demokratlar Biden'ın çekilmesi için bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, göreve uygunluğu ve Cumhuriyetçi Donald Trump'ı yenme şansı konusunda artan endişeleri gidermeye çalışmak için pazar günü kampanya yolculuğuna çıkarken, önde gelen Demokratların yarıştan çekilmesi yönündeki yeni çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Konuya aşina olan kişilere göre Temsilciler Meclisi'ndeki üst düzey Demokratların özel bir toplantıda, birkaç katılımcı pazar günü Biden'ın kenara çekilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Yarıştan çekilmesi gerektiğine inandıklarını söyleyen üyeler arasında Temsilciler de vardı. New York'tan Jerry Nadler ve Joe Morelle, Washington'dan Adam Smith, Connecticut'tan Jim Himes ve California'dan Mark Takano.

Biden'ın adaylığını istemeyenlerin sayısı 10'a çıktı

Gelişmeler, Biden'ın destek duvarında geniş bir çatlak açarak, kenara çekilmesi gerektiğini açıkça ya da özel olarak söyleyen Temsilciler Meclisi Demokratlarının sayısını yaklaşık 10'a çıkardı. Bunlar arasında Yargı, Silahlı Hizmetler ve İstihbarat Komitelerindeki en üst düzey Demokratlar da bulunuyor. Demokratların başkanlık önseçimlerini kazanması sayesinde Başkan kendi kaderini büyük ölçüde kontrol etse de, bu ayrılıklar Biden'ın izleyeceği yol konusunda daha fazla şüphe uyandırdı.

Bir plan etrafında birleşemediler

Başkan'ın yarışta kalma sözüne rağmen Biden, Cumhuriyetçilerin muhtemel adayı Trump'la 27 Haziran'da yaptığı ve felaketle sonuçlanan münazaranın ardından Demokratlar ve bağışçılar arasında destek kaybediyor. Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in önü açık olsa da, muhalif Demokratlar yeni bir aday belirlemek için bir plan etrafında birleşemedi ve bazıları pazar günü yedek bir adaydan bahsetmenin erken olduğunu dile getirdi.

Mini ön seçim fikri

Diğer Demokratlar da Biden'ın etrafında toplandı. Temsilci Frederica Wilson pazar günü yaptığı açıklamada "Başkan Biden'ın görevi bırakmasını isteyen herhangi bir liderin önceliklerini doğru belirlemesi ve ülkemiz için gerçek sonuçlar sağlayan bu inanılmaz gerçek lideri baltalamayı bırakması gerektiğini" dedi. Demokratlar, Biden'ı resmen başkan adayı olarak gösterecekleri ağustos ayında Chicago'da yapılacak Demokratik Ulusal Kongre'de harekete geçmeyi seçmeleri halinde zamana karşı yarışacaklarının farkındalar. Biden'ın 2020'de Demokrat adaylığı kazanmasına yardımcı olan etkili bir Demokrat olan Temsilci Jim Clyburn Biden'ın kenara çekilmesi halinde "mini ön seçim" olarak nitelendirdiği yöntemle yeni bir adayın nasıl belirleneceğine dair fikirler ortaya atmaya başladı bile.

Kongre bu hafta çalışmalarına geri dönüyor ve Temsilciler Meclisi Demokrat grubunun salı günü tam bir toplantı yapması bekleniyor. Birçok kişiye göre, Biden'ın geleceğinin tartışmanın ana parçası olması bekleniyor. Senato Demokratları, kendi endişelerini dile getirmiş olsalar da, açıkça Biden'ın tarafında kalmaya devam ediyorlar. Grup olarak konuşmak için bir sonraki şansları salı günü, her zamanki kapalı kapılar ardındaki haftalık öğle yemeklerinde olacak.

Demokratların büyük destekçilerinden yönetmen Rob Reiner, Hollywood'dan gelen bir darbeyle Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiğini söyledi. Reiner, Biden'ın tartışmasından günler sonra geçen ay Harris'in de katıldığı bir etkinlik de dahil olmak üzere parti için bağış toplama etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Yönetmen X hesabından yaptığı paylaşımda, Joe Biden'ın istifa etme zamanının geldiğini söyledi.

NATO zirvesine gölge düşürür mü?

Bu karışıklık, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ülkelerinin liderleri, Amerika'nın ittifakı güçlendirme çabalarını kutlamak amacıyla Washington'da bir zirve düzenlemeye hazırlanırken ortaya çıktı. Biden'ın danışmanları bu zirvenin Biden'ın sadece ülkeye değil dünyaya da liderlik ettiğini göstermesi için bir fırsat olacağını umuyorlardı. Bunun yerine dışişleri bakanlıkları Biden'ın uygunluğu ve onunla özel etkileşimleri hakkında sorularla kuşatıldı.

Demokratlar pazar programlarında temkinli olduklarını ifade ettiler ve Biden'a kampanyaya devam edip etmemesi gerektiği sorusunu yeniden açması için baskı yaptılar. Temsilci Adam Schiff, Biden'ın yakın ailesi ve personeli dışında güvendiği kişilerle konuşması ve aday olup olmama konusunda bir karara varması gerektiğini belirtti.