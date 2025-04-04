IDF: Hamas yetkilisi Hasan Ferhat öldürüldü

İsrail, Lübnan'ın Sidon kentine gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında binaları hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Sidon'a yönelik gece saldırılarında Hamas'ın Lübnan'ın batı kesiminde etkili isimlerinden Hasan Ferhat'ın öldürüldüğü kaydedildi.

"Hasan Ferhat, IDF birliklerine yönelik çok sayıda saldırı düzenledi"

IDF açıklamasında, İsrail'in saldırıları sırasında Ferhat'ın İsrailli sivillere ve IDF birliklerine yönelik çok sayıda saldırı düzenlediğini ve 14 Şubat 2024'te Lübnan topraklarından düzenlenen bir İsrailli askerin ölümüyle ve diğer askerlerin yaralanmasıyla sonuçlanan roket saldırısından sorumlu olduğu aktarıldı.