İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dünyadan kim ne dedi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren ve dayanışma mesajı yayınlayan yabancı ülkelerden siyasetçiler, belediye başkanları, siyasi partiler, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile temsilcilerinin açıklamaları şöyle:

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını "derin endişe verici" bir gelişme olarak nitelendirdi. Leyen, gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye, özellikle seçilmiş yetkililerin hakları olmak üzere, demokratik değerleri korumalıdır. Türkiye’nin Avrupa'ya bağlı kalmasını istiyoruz, ancak bunun için demokratik normlara ve uygulamalara açık bir taahhüt gerekiyor. Türkiye’nin bu temel ilkelere saygı göstermesi kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas: Ekrem dostum, yanındayız. İstanbul'daki gelişmeleri ve Belediye Başkanı İmamoğlu ile 100 kişinin gözaltına alınmasını endişeyle izliyoruz. Erdoğan'ın en güçlü rakibi, İstanbul halkının yüzde 54'ünün oyunu alarak seçilen belediye başkanı, ciddi suçlamalarla gözaltına alındı. Bu, dostumuz Ekrem'e yönelik bir dizi zulmün son halkası olup, son olarak üniversite diplomasının iptal edilmesi, onu Türkiye Cumhurbaşkanlığı yarışından dışlamıştır. Seçilmiş bir belediye başkanının gözaltına alınması ve yerine atanmış birinin getirilmesi, demokrasiye ciddi bir darbe vurur.

Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner: Meslektaşım Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı kardeş şehrimiz İstanbul'dan gelen haberleri dehşet ve büyük bir endişeyle öğrendim. Serbest seçimler ve bağımsız bir yargı demokrasinin temel taşlarıdır. Berlin, İstanbul ile uzun süredir devam eden ortaklığına bağlıdır. Ekrem İmamoğlu ile dayanışma içindeyim.

Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony: Seninleyiz Ekrem! Erdoğan gücünü kaybetmekten korktuğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hapse attı. İmamoğlu'nun 2019'daki zaferi bir ilham kaynağıydı ve onun mücadelesi bizim mücadelemizdir. Güçlü kal Ekrem, güçlü kal İstanbul! Demokrasi kazanacak.

Fransa Sayıştay Birinci Başkanı ve eski Maliye ve Ekonomi Bakanı Pierre Moscovici: Türkiye'de iktidarın değişmesi için bir umut olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması demokrasiye yönelik ciddi bir saldırıdır. Recep Tayyip Erdoğan rejimi özgürlükleri kısıtlıyordu; şimdi de oy vermeyi engellemek ve muhaliflerini hapsetmek istiyor. Bu kabul edilemez!

Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Anna Lührmann: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişinin gözaltına alınması, Türkiye'de demokrasiye vurulmuş ciddi bir darbedir. Türkiye demokratik ilkeleri ve hukukun üstünlüğünü güvence altına almakla yükümlüdür!

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer: Tanınmış muhalif siyasetçi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 100’den fazla kişinin bugün gözaltına alınmış olması, Türkiye’deki demokrasiye vurulmuş ağır bir darbedir. Seçilmiş halk temsilcilerinin haklarının korunması, işleyen bir hukuk devleti için son derece önemlidir. Türk Hükümeti’nin sadece Avrupa Konseyi’nin bir üyesi olarak değil, aynı zamanda Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak da taahhüt ettiği temel demokratik hukuk devleti ilkelerini sağlaması gerekir.

Eski Yunanistan Başbakanı ve Onursal Sosyalist Enternasyonal Başkanı George Papandreou: Ekrem İmamoğlu’nun ve Türkiye’de haksız zulme maruz kalan herkesin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Siyasi figürlerin şüpheli iddialarla tutuklanması, halkın iradesine ve demokrasinin temel ilkelerine doğrudan bir saldırıdır. Türkiye, halkının gücü, direnci ve idealleri üzerine inşa edilmiş büyük bir potansiyele sahip bir ülkedir. Ancak toplumu bölmek, kutuplaştırmak ve muhalefeti susturmaya çalışmak, ülkeyi güçlendirmez, aksine zayıflatır; hem de birliğe ve ilerlemeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde. Gerçek liderlik, sesleri bastırmak değil, onlara kulak vermektir. Gerçek güç, korkutma politikalarında değil, demokraside bulunur. Türkiye halkının sesi susturulamaz ve susturulmayacaktır. Demokratik değerleri savunma konusundaki cesaretini ve kararlılığını hayranlıkla karşılıyoruz ve özgür ve adil bir Türkiye için verdiğin mücadelede senin yanındayız.

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı ve Yunanistan Milli Savunma ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Dora Bakoyanni: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması demokratik ilkelerin bariz bir ihlalini teşkil etmekte ve Türkiye'de hukukun üstünlüğünün altını oymaktadır. Muhaliflerin yargı yoluyla siyasi tasfiyesi, protestoların bastırılması ve sosyal medyaya uygulanan sansür, Türk hükümetinin otoriter yönelimini teyit etmektedir. Bugün, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) İmamoğlu’nun durumunun ve Türkiye'de siyasi özgürlüklerin sistematik olarak erozyona uğratılmasının araştırılması için acil bir görüşme talebinde bulunuyorum. Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olarak Türkiye'nin göz ardı edemeyeceği yükümlülükleri var. Diğer Avrupa ülkeleri de gerçekten ‘benzer görüşlere sahip ortaklar’ olarak kabul ettikleri devletleri yeniden değerlendirmelidir. Türk hükümetine, Ekrem İmamoğlu'nu derhal serbest bırakması ve siyasi gerekçeli kovuşturmalara son vermesi çağrısında bulunuyorum. Ayrıca Avrupa Konseyi'ndeki meslektaşlarıma da demokrasiyi savunmak üzere net bir mesaj göndermeleri çağrısında bulunuyorum. Demokrasiyi korumak hepimizin paylaştığı bir sorumluluktur.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools: İstanbul'un demokratik şekilde seçilen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başlıca adaylardan biri olarak görülen bir siyasi figüre yönelik baskı izleri taşıdığı için şiddetle kınıyoruz. Bu olay özellikle, Belediye Başkanı İmamoğlu'nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemesinden birkaç gün öncesinde gerçekleşmiş ve İstanbul Üniversitesi'nin Belediye Başkanı İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararının ardından olmuştur, ki bu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için koşullardan biridir. Üç ayrı seçimde de İstanbullular açık bir şekilde Belediye Başkanı İmamoğlu'na güvenmiştir ve bu baskılar ancak halk iradesine karşı çıkmak olarak görülebilir. Durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz ve 24 Mart Pazartesi günü Kongre Bürosu toplantısında, Büro'nun Strasbourg'daki gelecek hafta Kongre oturumunda Türkiye'deki belediye başkanlarının görevden alınmasına odaklanacak acil bir görüşme yapılması önerisini karara bağlayacağı sırada bu konuyu gündeme getireceğiz.

Avrupalı Yeşiller Partisi Eş Başkanı Vula Tsetsi: Devlet liderleri en büyük demokratik rakiplerine doğrudan saldırmak için yargıyı kullandıklarında, AB'nin sağlam bir duruş sergilemesi gerekir. Erdoğan'ın yargı bağımsızlığını erozyona uğratması ve siyasi muhalifleri hedef alması, AB üyesi olmak isteyen hiçbir ülkede kabul edilemez. Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Otokratların son jeopolitik gelişmelerden güç aldıkları açıktır ve AB'nin kararlı bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

Avrupalı Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ciaran Cuffe: Bu tutuklamanın siyasi amaçlı olduğu ve Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibine karşı uyguladığı baskının bir parçası olduğu açıktır. AB, Erdoğan hükümetini sorumlu tutmalıdır; bu hafta yapılacak olan Avrupa Konseyi'nin Türkiye'de demokrasiyi desteklemek üzere somut ve acil tedbirler almasını bekliyoruz. Yeşiller olarak Türkiye halkını ve liderlerini özgürce seçme haklarını destekliyoruz.

AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, haftalarca ve aylarca süren çelişkili ve umut verici gelişmelerin ardından Türkiye'deki durumun dramatik bir şekilde tırmanmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeffaf manevrasına son verip İmamoğlu'nu derhal serbest bırakmalı.

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez: Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla muhalefet ve sivil toplum üyesinin gözaltına alınması Türkiye demokrasisi için kara bir gündür. Avrupa Parlamentosu’nda bu vahim durumla ilgili bir tartışma talep edeceğiz. İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve Erdoğan'ın bu baskıdan sorumlu tutulması için mücadele edeceğiz. Demokrasiye yönelik saldırılar bizi demokratik güçleri ve Türk halkını Avrupa özlemlerinde desteklemekten alıkoymayacaktır.

Fransa Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Oliver Faure: Birkaç gün önce PES liderler toplantısında, Türkiye'deki CHP'li yoldaşlarımıza ve liderleri Özgür Özel'e desteğimizi yineledim. İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu ve diğer 100 kişinin tutuklanmasını kınıyoruz. Erdoğan demokratik muhalefeti bastırmaktan vazgeçmelidir. Fransa ve AB, Türkiye'deki sivil toplumdan gelen diyalog çağrılarını desteklemelidir.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100 kişiyle birlikte gözaltına alınması ve 4 günlük gösteri yasağı haberlerini büyük bir endişeyle takip ediyorum. Son aylardaki tüm hamlelerde olduğu gibi yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işin içinde. Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz ilerleniyor.

Hollanda Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri: İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve 100 kişinin daha gözaltına alınması, Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru yaptığı büyük bir hamledir. AB, bunun ciddi sonuçlar doğurmadan gerçekleştirmesine izin veremez.

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyesi ve eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve diğer 100 kişinin gözaltına alınması, Türkiye'deki demokrasiye ağır bir gölge düşüren ciddi ve benzeri görülmemiş bir olaydır. Uluslararası toplum ve AB, anti-demokratik bir tırmanışı önlemek üzere derhal harekete geçmelidir.

Avrupa Parlamentosu üyesi Lucia Yar: Ekrem İmamoğlu ve onlarca kişi gözaltına alınırken, hükümet bir kez daha sosyal medyaya erişimi kısıtlıyor. Muhalefetin sindirme yoluyla susturulması Türkiye'de demokrasi için bir başka gerilemedir. Avrupa her zaman özgür ve adil siyasi rekabeti destekleyecektir.

Eurocities Başkanı Dario Nardella, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Cecilia Strada, Brando Benifei, Pier Francesco Maran, İtalya Parlamentosu milletvekilleri Federico Gianassi ve Roberto Speranza, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro ve Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala: Ekrem İmamoğlu’nun ve Türkiye’de demokrasinin yanındayız.

AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu: Ekrem İmamoğlu ve diğer siyasi şahsiyetlerin şüpheli iddialara dayanılarak gözaltına alınmalarını şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler demokrasiye ve halkın iradesine doğrudan bir saldırıdır. Onların sesi, gözdağı ve gözaltılarla susturulamaz.

Avrupa Demokrat Partisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan polis baskını, tüm yardımcıları dahil 100 kişinin ve gazetecilerin gözaltına alınması, Erdoğan'ın muhalefete yönelik baskılarında tehlikeli bir tırmanışı işaret ediyor. İmamoğlu anketlerde önde giderken, bu Türkiye'nin halihazırda kırılgan olan demokrasisine yönelik bir saldırıdan başka bir şey değildir. Sosyal medyayı engellemek, metro istasyonlarını kapatmak ve protestoları bastırmak; bunlar otoriter rejimlerin taktikleridir. Avrupa sessiz kalamaz. Özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü pazarlık konusu yapılamaz.

Avrupalı Sosyalistler Partisi (PES): İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer 100 kişinin gözaltına alınmasını kınıyoruz. Bu, Erdoğan'ın Türkiye'deki demokratik muhalefete ve sivil topluma yönelik kapsamlı bir saldırısıdır. CHP'nin, Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun ve Erdoğan rejimi tarafından hedef alınanların yanındayız.

Avrupalı Genç Sosyalistler: Demokrasi tehdit altında, Avrupalı Genç Sosyalistler Ekrem İmamoğlu’nun yanında! Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması demokrasiye yönelik bir saldırıdır. Muhalefeti siyasi gerekçeli suçlamalarla susturmak otoriter rejimlerin taktiğidir ve biz buna sessiz kalamayız. Demokratik yollarla seçilmiş bir belediye başkanı ve Erdoğan'ın iktidarı karşısında önemli bir muhalif olan İmamoğlu haksız bir şekilde gözaltına alındı. Bu, siyasi muhalefeti ezmeye ve yaklaşan seçimlerde vatandaşların geleceklerini seçme haklarını ellerinden almaya yönelik açık bir girişimdir. Türkiye'deki demokrasi mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Şimdi hükümet, insanların konuşmasını engellemek için X, YouTube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarını kısıtlayarak vatandaşları susturmaya çalışıyor. Ama bizi susturamayacaklar. Avrupalı Genç Sosyalistler olarak, Türkiye'de demokrasinin savunulmasında ön saflarda yer alan İmamoğlu, CHP ve CHP Gençlik Kolları ile dayanışma içindeyiz.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Yardımcısı Dinushika Dissanayake: Bugün atılan aşırı sert adımlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı cumhurbaşkanı adayı olarak seçmesine birkaç gün kala ana muhalefet partisi CHP'nin hedef alınmasında ve Türkiye yetkililerinin barışçıl muhalefete yönelik süregelen baskılarında büyük bir artış yaşandığını göstermektedir. Terörle mücadeleye dair muğlak iddiaların muhalifleri tutuklamak ve yargılamak için araçsallaştırılması yeni olmasa da bu son gözaltılar ve buna bağlı kısıtlamalar, gerçek veya varsayılan muhaliflerin, ana muhalefetin ve diğerlerinin hedef alınmasında kaygı verici bir artışa ve sivil toplumun ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüğü hakkını kullanma becerisinin daha da zayıflatılmasına işaret ediyor. Türkiye’de son on yılda insan haklarında yaşanan ciddi gerileme, reddedilmesi ve karşı çıkılması gereken boyutlarda bir siyasi cezasızlığa zemin hazırladı.