İngiltere'de bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var

İngiltere’nin Liverpool şehir merkezinde, Liverpool'un lig şampiyonluğu kutlaması sırasında bir aracın kalabalığa çarpması sonucu çok sayıda ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

"Çığlıklar duyduk"

Görgü tanığı Natasha Rinaldi, arkadaşının evinden kutlamaları izlerken “Çığlıklar duyduk, çok yoğundu ve çaresizce sesler geliyordu. Pencereye baktığımızda aracın insanların üzerinden geçtiğini gördük” dedi.

Polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak geniş çaplı bir müdahale başlattı.

Bir kişi gözaltına alındı

Merseyside Polisi, saat 18:00 civarında Water Street’te bir aracın yayalarla çarpıştığı yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, aracın durduğunu ve bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.