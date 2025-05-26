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Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Bingöl'ün Kığı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haber Merkezi
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Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 20.13’te, yerin 7.02 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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