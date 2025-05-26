Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bingöl'ün Kığı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 20.13’te, yerin 7.02 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-05-26
Saat:20:13:14 TSİ
Enlem:39.20667 N
Boylam:40.27111 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/jjyloRz2kR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi