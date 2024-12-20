İngiltere'de kaybolmuştu! Prof. Dr. Orhan Ekren'in cansız bedeni bulundu

İngiltere'de kasım sonunda kaybolduğu açıklanan Prof. Dr. Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, akademisyenin cansız bedeninin Londra'daki Regent kanalında bulunduğunu açıkladı.

Banu Ekren, aile içinde birbirlerinin lokasyonlarını takip için kullandığı telefon uygulamasında sinyalin alındığı son nokta yakınlarında eşinin cenazesinin bulunduğunu söyledi.

Cesedi kanalda bulundu

Ekren'in paylaştığı bilgilere göre, 15 Aralık'ta bir belediye temizlik işçisi, Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulunduğu ihbarı yaptı.

Yerel saatle sabah 10.00'da (TSİ 13.00) yapılan ihbarın ardından polisin kimlik tespiti için aileye fotoğraflar gönderdiğini anlatan Ekren, kimlik tespitinin 17 Aralık'ta tamamlandığını kaydetti.

Cenaze töreni İzmir'de yapılacak

Ekren, İngiltere'de otopsi çalışmalarının devam ettiğini, cenaze töreninin Orhan Ekren'in cenazesinin teslim alınmasından sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacağını sözlerine ekledi.

Başkent Londra yakınlarındaki Milton Keynes'te yaşayan Prof. Dr. Ekren'in, 26 Kasım'da gittiği Londra'nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolduğu açıklanmıştı.

Londra Metropolitan Polisi, telefonu son olarak Regent kanalı kenarında sinyal veren Ekren'in bulunması için kanalın iki kere arandığı bilgisini vermişti.

Kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasından eşyalarının alınmadığı da görülmüştü.

Polis, Ekren'in bulunması için görgü tanıklarından yardım istemişti.

Bir temizlik işçisi, 15 Aralık'ta Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulmuştu.