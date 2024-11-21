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İngiltere'den savaş sinyali: İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse savaşırız

İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Rob Magowan, Rusya'nın Doğu Avrupa'yı işgal etmesi halinde onları karşılayacaklarını belirterek, "İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse bu gece savaşırız." dedi.

AA
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İngiltere'den savaş sinyali: İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse savaşırız
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İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Korgeneral Magowan, İngiltere Parlamentosunun Savunma Komitesinde üyelerinin sorularını yanıtladı.

Healey, Ukrayna'daki gelişmeler konusunda Lordlar ve Avam Kamarası üyelerine 2 brifing verildiğini belirtirken, Rusya'nın 10 bine yakın Kuzey Koreli askeri cepheye sürdüğünü ifade etti.

Rusya'nın nükleer tehditlerine karşı savunma bütçesini milli gelirin yüzde 2,5'ine çıkarmanın önemine vurgu yapan Healey, "İngiltere, NATO'nun doğu kanadına bir tümen konuşlandırıp varlığını sürdürebilir mi?" sorusunu gizli oturumda yanıtlayacağını belirterek cevapsız bıraktı.

Healey yerine soruya yanıt veren Korgeneral Magowan, "Sayın Bakan'ın bu konuda gizli oturum teklif ettiğinin farkında olarak şunu söyleyebilirim; İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse bu gece savaşırız. Eğer Ruslar bu gece Doğu Avrupa'yı işgale başlarsa onları savaşta biz karşılarız." diye konuştu.

Bu yanıt üzerine Healey, "Zaten şu anda oradayız, Estonya'dayız." ifadesini kullandı.

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