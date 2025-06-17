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Trump'a suikast tehdidinde bulunmuştu! Eski federal çalışan gözaltına alındı

ABD Başkanı Trump'a suikast tehditleri yönelten eski federal çalışan gözaltına alındı. Eski teğmen Peter Stinson Trump'a karşı kiralık katil tutulmasına yönelik açıklama yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Trump'a suikast tehdidinde bulunmuştu! Eski federal çalışan gözaltına alındı
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ABD Sahil Güvenlik Teşkilatında ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nda (FEMA) görev alan eski bir teğmen, Başkan Donald Trump'a karşı suikast tehditleri içeren açıklamaları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Peter Stinson'a yönelik soruşturma başlatıldı

CBS News kanalının haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 33 yıl Sahil Güvenlik Teşkilatında görev yapan ve bir süre FEMA'da eğitmen olan eski teğmen Peter Stinson'a yönelik soruşturma yürüttü.

 Sosyal medya hesapları incelendi

FBI'ın soruşturmaya ilişkin hazırladığı 19 sayfalık belgede, Stinson'ın 2020 ila 2025 yıllarında sosyal medya hesaplarında Trump'a yönelik bazı açıklamalarına yer verildi.

Trump'a karşı kiralık katil tutulmasına yönelik açıklama yapmış

Belgede, Stinson'ın, Trump'a karşı silah, bıçak ve zehir kullanılmasını savunduğu, onu "kendi öldürmeye gücü yetmese de kiralık katil tutmak için para toplamaya hazır olduğunu" belirttiği kaydedildi.

Ayrıca, belgede, Trump'a karşı Temmuz 2024'teki suikast girişiminin ardından Stinson'ın, saldırganın "silah yeteneklerini eleştirdiği" belirtildi.

 Gözaltına alındı

Federal soruşturmacılar, Stinson'ın belgede listelenen diğer sosyal medya paylaşımları da dahil Trump'a yönelttiği tehditler nedeniyle gözaltına alındığını kaydetti.

Trump'a suikast girişimleri

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu. 

Ayrıca, Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Şüpheli Ryan Wesley Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

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