Trump: İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları yavaşlamayacak

Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden geri dönen Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda "gerçek bir son istediğini" belirterek, Beyaz Saray Durum Odası’ndan Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edeceğini ifade etti.

"İran'ın nükleer silah planlarından tamamen vazgeçmeli"

Kanada'dan ayrılırken İran ile "ateşkes aradığını söylemediğini" kaydeden Trump, İran'ın nükleer silah planlarından tamamen vazgeçmesini isteyerek, "gerçek bir son" talep ettiğini aktardı.

Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde öğreneceksiniz. Kimse şimdiye kadar yavaşlamadı." diyerek Tahran'dan tahliyeler konusunda "insanların güvende olmasını" istediğini belirtti.

Başkan Trump, ayrıca Kuzey Kore ya da Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair bir işaret olup olmadığı sorulduğunda ise böyle bir şey görmediğini kaydetti.

"Vatandaşlarıma zarar gelmesi durumunda ABD sert karşılık verecek"

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ya da Başkan Yardımcısı JD Vance'ı, İran'la görüşmeye gönderme konusunda ise "olabilir" yanıtını veren Trump, "(Ancak bu) Geri döndüğümde ne olacağına bağlı." ifadesini kullandı.

İran'ın "ABD ordusuna dokunmaması gerektiğini bildiği" değerlendirmesinde bulunan Trump, vatandaşlarına zarar gelmesi durumunda ABD'nin buna "sert" karşılık vereceğine işaret etti.

ABD'nin dahil olmasının İran'ın nükleer programını yok edip etmeyeceği sorulduğunda ise Trump, söz konusu nükleer programın bundan çok önce yok olmasını umduğunu söyledi.