Senatör Sanders, ABD'nin İran'a karşı askeri eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı sundu

Sanders'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Senatoya sunulan "İran'a Karşı Savaşa Hayır Yasası" adlı yasa tasarısı, ABD'nin İran'a yönelik askeri faaliyetlerini engellemeyi amaçlıyor.

Tasarıda, ABD hükümetinin İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemi için federal fonların kullanılmasının yasaklanması amaçlanıyor.

Savaş Yetkileri Yasası ve yürürlükteki ABD yasalarında yer aldığı üzere, meşru müdafaa için bir istisna içeren tasarıyı, senatörlerden Peter Welch, Elizabeth Warren, Jeff Merkley, Chris Van Hollen, Ed Markey, Tammy Baldwin ve Tina Smith destekliyor.

Sanders, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da yeni bir savaş sayısız insanın hayatına mal olabilir, trilyonlarca doların boşa harcanmasına ve daha fazla ölüm, daha fazla çatışma ve daha fazla yerinden edilmeye yol açabilir." ifadesini kullandı.

"Başkan'ın Kongre'nin açık yetkisi olmadan başka bir maliyetli savaşa girme yetkisi olmadığını açıkça belirtmemiz zorunludur"

Kongrenin ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "tercih ettiği savaşa sürüklenmeyeceğini" açıkça ortaya koyması gerektiğini belirten Sanders, "Başkan'ın Kongre'nin açık yetkisi olmadan başka bir maliyetli savaşa girme yetkisi olmadığını açıkça belirtmemiz zorunludur." dedi.

Sanders daha önce yaptığı açıklamada, "Netanyahu, İran'a saldırarak bu savaşı başlattı." demiş ve "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan, geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke, İsrail'i kınadı.