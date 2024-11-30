Irak Başbakanı Sudani: Suriye ve Irak'ın güvenliği ortaktır

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad ile Sudani’nin bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Açıklamada, “Sudani, Suriye ve Irak’ın güvenliğinin ortak olduğunu vurguladı” denildi.

Açıklamaya göre Sudani, görüşmede “Irak’ın terörle mücadele konusunda Suriye’ye gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu” belirtti. Sudani, Suriye’deki son gelişmeler, terörle mücadelede ortak iş birliği ile bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Suriye’nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.