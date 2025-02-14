  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Irak’ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu
Takip Et

Irak’ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Irak'ta Selahaddin İl Meclisi Başkanı Adil Sümeydai, Türkmenlerin yoğun yaşadığı ve ikinci etnik grup olduğu Selahaddin şehrinde Türkçe’nin resmi dil olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Irak’ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu
Takip Et

Selahaddin İl Meclisi Başkanı Adil Sümeydai, Türkmenlerin vilayette ikinci büyük etnik grup olduğunu belirterek, il sınırları içinde Arapça ve Kürtçe’nin yanında Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesini onayladı.

Irak Meclisi eski Türkmen milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, Irak’ta üçüncü etnik köken konumunda bulunan Türkmenlerin doğal bir hakkı olduğunu savundu.

"Türkmenler haklarını almalı"

Türkçe’nin şehirde resmi dil olarak kabul edilmesinin doğal ve anayasal hak olduğunu ve bu hakların çiğnendiğini dile getiren Terzi, "Gerçekten de bu anayasa çerçevesinde, anayasada tespit edilen üçüncü temel unsuru oluşturan Türkmenlerin çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde Türkmenler haklarını almalıdır" İfadelerini kullandı.

Yazışmalarda Türkçe de kullanılacak

Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesi adımının Selahaddin İl Meclisi Türkmen üyesi Atıf Tuzlu tarafından atıldığını belirten Terzi "Bu süreçte ilk adımı atan Selahaddin İl Meclisi üyesi Atıf Tuzlu Türkmencenin resmi bir dil olması için yapmış olduğu öneri kabul görüldü. Hamdolsun bu adım gerçekleşti ve artık resmi kurumlar arasındaki yazışmalarda Türkçe de kullanılacak" dedi.

Türk savunma devi ASELSAN’dan TSK paylaşımı: YanındayızTürk savunma devi ASELSAN’dan TSK paylaşımı: YanındayızSavunma Sanayi
DMM “Ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylığı kesilecek” iddialarını yalanladıDMM “Ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylığı kesilecek” iddialarını yalanladıEkonomi
Dünya
Erciyes'in zirvesinde ikinci kez dünya şampiyonası heyecanı
Erciyes'in zirvesinde ikinci kez dünya şampiyonası heyecanı
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Avrupa ülkelerine ABD'nin askeri varlığı konusunda mesajlar verdi
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Avrupa ülkelerine ABD'nin askeri varlığı konusunda mesajlar verdi
Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı iddiasına Kremlin'den yanıt: 'Kiev'in provokasyonu'
Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı iddiasına Kremlin'den yanıt: 'Kiev'in provokasyonu'
Esir takasında 6. tur: Hamas, 15 Şubat'ta serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimlerini açıkladı
Esir takasında 6. tur: Hamas, 15 Şubat'ta serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimlerini açıkladı
Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı
Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Putin'i anlaşmaya zorlamak için "yaptırım ve askeri müdahale" gündemde
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Putin'i anlaşmaya zorlamak için "yaptırım ve askeri müdahale" gündemde