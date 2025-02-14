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DMM “Ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylığı kesilecek” iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "2008’deki düzenleme ile birlikte, ölüm aylığı alan kız çocuklarının 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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DMM “Ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylığı kesilecek” iddialarını yalanladı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "2008’deki düzenleme ile birlikte, ölüm aylığı alan kız çocuklarının 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek" iddiasını yalanladı. 

DMM’den yapılan açıklama şu şekilde:

"2008’deki düzenleme ile birlikte, ölüm aylığı alan kız çocuklarının 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek" iddiası doğru değildir. 

Ölüm aylığı alan kız çocukları ile ilgili koşullar, gerek 2008 öncesi gerekse 2008 sonrası düzenlemelerde benzer niteliktedir. Ölüm aylığı alan kız çocuklarının, yaş şartını doldurması ile aylıklarının kesileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

2008 sonrası mevzuatta (5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi) ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylıkları; evlenmesi, çalışmaya başlaması, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık alması hallerinde kesilmektedir. 

Kız çocukları için aylık bağlanmasında veya kesilmesinde öğrencilik niteliği veya yaş şartı bulunmamaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

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