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İran-ABD temaslarında ikinci tur sona erdi!

İran ile ABD arasında Roma'da yapılan ikinci tur görüşmeler bitti. Taraflar henüz görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapmadı ancak IRNA, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini bildirdi.

Haber Merkezi
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İran-ABD temaslarında ikinci tur sona erdi!
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İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da Umman aracılığıyla yapılan görüşmelerin ikinci turu sona erdi.

İran devlet televizyonu, İran ile ABD arasındaki Roma'daki görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.

İlk olarak ABD heyetinin daha sonra İran heyetinin müzakere alanından ayrıldığı görüldü.

Taraflar henüz görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapmadı ancak İran resmi haber ajansı IRNA, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini bildirdi.

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