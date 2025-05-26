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İran Cumhurbaşkanı Pezekişyan: ABD yaptırım uygularsa açlıktan ölecek değiliz, seçeneklerimiz var

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Tahran'da düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, ABD'nin diplomasi yerine yaptırım politikasını tercih etmesi halinde, "açlıktan ölmeyeceklerini" ve ülkesinin sorunları aşabilmek için "yüzlerce seçeneği" olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
AA
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İran Cumhurbaşkanı Pezekişyan: ABD yaptırım uygularsa açlıktan ölecek değiliz, seçeneklerimiz var
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Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD ile sürdürdüğü müzakere sürecini değerlendirdi.

Ülkedeki asıl sorunun "adalet" ve "liyakat" olduğuna dikkati çeken Pezeşkiyan, "Bugün bazıları Amerika'nın bizimle aynı fikirde olup olmayacağını merak ediyor ancak biz ülkede aynı fikirde olursak ve adalet temelinde vasıflılara ve insanların liyakatlerine göre iş bulmalarına izin verirsek, kimseye ihtiyacımız kalmaz." dedi.

"Bizimle müzakere etmezler ve yaptırım uygularlarsa açlıktan ölecek değiliz"

ABD ile müzakere sürecinin başarısız olma ihtimaline değinen İran Cumhurbaşkanı, "Sorunları çözebileceğimize inanmalıyız. Bizimle müzakere etmezler ve yaptırım uygularlarsa açlıktan ölecek değiliz. Yüzlerce yol var ve bu ülkenin seçkin vatandaşları sahada olması ve çalışması gerekiyor. Ülkenin ve milletin bilim insanlarına, seçkinlere ihtiyacı var ve bu değerli insanların sahaya çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Pezeşkiyan, ülkede büyük enerji kaynakları olduğunu hatırlatarak, "İran'da enerjimiz var, altınımız var, yer üstünde ve yer altında... Ancak bir sorunumuz var. Bu kapasiteleri doğru kullanamıyoruz. Seçkinlerimiz isterlerse köklü değişiklikler yapabilirler." ifadelerini kullandı.

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