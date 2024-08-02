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İran Devlet Televizyonu: Önümüzdeki saatlerde dünya önemli gelişmelere sahne olacak

İran ve İsrail arasında İsmail Haniyye suikastından sonra artan gerilimde İran'ın ne yanıt vereceği merak konusu olmuştu. İran devlet televizyonları bu gece İran-Irak savaşında çalınan marşları yayınlamaya başladı. Bir sunucu "Dünya akıl tutulması yaşayacak gelişmelere tanıklık edecek" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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İran Devlet Televizyonu: Önümüzdeki saatlerde dünya önemli gelişmelere sahne olacak
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Hamas Lideri İsmail Haniyye'nin Tahran'da yaşanan suikasta öldürülmesinden sonra İran'ın misilleme yapıp yapmayacağı sorusu en çok merak edilen konu oldu. 

İran dini lideri Hamaney'in sosyal medya hesabında "Siyonist rejim bitti." mesajı sabitlendi.

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Muhammed Marandi "Herkesi İsrail'den ayrılmaya davet ediyorum" ifadesini kullanarak Twitter’da füze fotoğrafları paylaştı, “Geliyor” paylaşımı yaptı.

İran Devlet Televizyonlarında bu akşam bir sunucu ise, "Dünya önümüzdeki saatlerde çok önemli, şaşkınlığa neden alacak, akıl tutulmasına neden olacak gelişmelere tanıklık edecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Devlet Televizyonlaranda İran-Irak savaşında yayınlanan marşlar çalınmaya başlandığı gelen bilgiler arasında.

Bölgede yaşanan gerilim ardından Türk Hava Yolları ve Pegasus'un da aralarında bulunduğu bazı havayolu şirketleri Tahran'a uçuşlarını iptal etti ya da erteledi.

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