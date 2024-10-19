İran Dışişleri Bakanı: Gecikmeyeceğiz ama acele de etmeyeceğiz

Dünyanın gözü İsrail'in İran'a vereceği yanıtta... 19 gündür İsrail'in atacağı adım bekleniyor.

"Bu tür bir saldırı olursa benzer bir misillemeyle karşı karşıya kalacaklar"

NTV'ye konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, tüm ihtimallere hazır olduklarını söyleyerek "Yapılacak her türlü saldırı kırmızı çizgimizdir" dedi.

"Bu saldıraya karşı tüm hazırlıkları yaptıklarını" dile getiren Arakçi, nükleer tesislerin vurulması ihtimaline karşılık da "Bu tür bir saldırı olursa benzer bir misillemeyle karşı karşıya kalacaklar" diye konuştu.

"Gecikmeyeceğiz ama acele de etmeyeceğiz"

Arakçi, "Şu anda da İsrail'deki tüm hedefleri belirlemiş bulunuyoruz. Gecikmeyeceğiz ama acele de etmeyeceğiz" dedi.