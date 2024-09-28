İran lideri Hamaney'den Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ilk açıklama

İsrail ordusunun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölüm haberini duyurmasının ardından İran lideri Hamaney'den ilk açıklama geldi.

Hamaney, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist rejimin iktidardaki terör çetesi, Gazze'de bir yıldır sürdürdükleri canice savaştan ders almadı. Siyonist suçlular bilsinler ki, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapısına bir zarar veremeyecek kadar önemsizler.

Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve destekçisi. Bu bölgenin kaderini başta Hizbullah olmak üzere direniş güçleri belirleyecek. Allah'ın lütfuyla Lübnan, işgalci, kötü ve itibarsız düşmanı yaptıklarına pişman edecek.

Tüm müslümanların ellerindeki tüm imkanla Lübnan halkının ve onurlu Hizbullah'ın yanında yer almaları ve gaspçı, baskıcı, zalim rejime karşı onlara yardımcı olmaları başlıca görevleridir."

Hamaney, güvenli bir yere nakledildi

Tahran'dan bilgi alan iki bölgesel yetkili Reuters'a yaptıkları açıklamada, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ülke içinde yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı güvenli bir yere nakledildiğini söyledi.