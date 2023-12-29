İran resmi ajansı duyurdu: Türkiye’de Mossad’la işbirliği yaptıkları için...

İran, İsrail'in Mossad istihbarat servisiyle bağlantılı "sabotajcı" olmakla suçladığı ve aralarında bir kadının da bulunduğu dört kişiyi idam ettiğini açıkladı.

İran yargısına bağlı Mizan haber ajansında yer verilen haberde, "Siyonist rejimle bağlantılı bir sabotaj ekibinin dört üyesi, bu sabah yasal prosedürlerin ardından idam edildi," ifadeleri yer aldı.

Haberde söz konusu kişiler Mossad görevlileri tarafından yönlendirilmek ve İran'ın güvenliğini hedef alan "kapsamlı" eylemler düzenlemekle suçlandı.

İran'ın nükleer çabalarına yönelik saldırılarla suçladığı İsrail ile onlarca yıldır süren gölge savaşında bu ay idam edilen kişi sayısı beşe çıktı.

Yarı resmi Tasnim haber ajansı, idam edilen dört kişinin Vafa Hanareh, Aram Omari ve Rahman Parhazo ile Nasim Namazi adlı kadın olduğunu açıkladı.

Haberde bu kişilerin 10 suçlunun yer aldığı bir davanın asıl sanıkları oldukları, ancak geri kalanların idamla karşılaşıp karşılaşmayacaklarının henüz belli olmadığı belirtildi.

Bağlantı Türkiye'de iddiası

Resmi IRNA haber ajansı, adamların Tony ve Arash adlarını kullanan Türkiye'deki bir Mossad memuruyla işbirliği yaptıklarını itiraf ettiklerini gösteren yaklaşık sekiz dakika uzunluğunda bir video klip yayınladı.

Görevlerinin adam kaçırma, tehdit etme ve isimsiz hedeflerin araçlarını, evlerini ateşe vermeyi ve cep telefonlarını çalmayı içerdiği belirtildi.

Video klipte, İran istihbaratının grubu "komşu bir ülkeden İran'a transfer edildikleri" Ocak 2022'den mayısta tutuklanmalarına kadar en az dört ay boyunca yakın gözetim altında tuttuğu görülüyor.

İran, İsrail'i son yıllarda nükleer programıyla bağlantılı tesislere çok sayıda saldırı düzenlemek ve nükleer bilim adamlarını öldürmekle suçladı. İsrail iddiaları ne yalanladı ne de doğruladı.

İran ağustos ayında İsrail'i savunma sanayisini ve füze üretimini hedef alan "en büyük sabotaj planlarından birinin" arkasında olmakla suçlamıştı.

Temmuz ayında istihbarat bakanlığı, hassas bölgelerde sabotaj gerçekleştiremeden İsrail için çalışan bir ajan ağını tutukladığını açıklamıştı.