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İran'daki liman patlamasının sırrı çözüldü: Tek bir kıvılcım yangını tetikledi

İran’ı sarsan Bender Abbas limanındaki patlamanın kaynağı belli oldu. Dikkat ve ihmalden kaynaklandığı belirtilen liman patlamasının nedeninin Forkliftten çıkan kıvılcım olduğu açıklandı.

Haber Merkezi
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İran'daki liman patlamasının sırrı çözüldü: Tek bir kıvılcım yangını tetikledi
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İran'ın Bender Abbas’taki liman patlamasının şaşırtıcı sebebi ortaya çıktı. Liman faaliyetlerinin durmasına neden olan patlamanın perde arkası ile ilgili araştırmalar sürüyordu. İncelemeler sonrası yapılan açıklamada yangını forklift kıvılcımı tetikledi. 

İlk tespitler dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklandığını ortaya çıkardı

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda yaşanan patlamanın kaynağını açıkladı.

Limandaki konteynerlerin standart dışı bir şekilde yerleştirildiğini ve gıda maddeleri ile kimyasal maddelerin yan yana tutulduğunu aktaran Kolivend, "Dolayısıyla ilk tespitler olayın dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklandığı ve güvenlik ve mesleki ilkelere uyulmadığı yönünde." dedi.

Bir kıvılcımla yangın başladı 

Kolivend, yangının çıkış nedenine ilişkin ise "Şehid Recai Limanı'ndaki yangın, bir forkliftten çıkan kıvılcımla başladı. Orada bir itfaiye aracı olsaydı bu yangını ve yayılmasını kolayca önleyebilirdi." dedi.

 Onlarca kişi hayatını kaybetti

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Şehid Recai Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

 Sabotaj ihtimali reddedilmişti

İranlı yetkililer, yaklaşık 1200 kişinin de yaralandığı patlamada sabotaj ihtimalini reddetmişti. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını bildirmişti. Olayla ilgili "ihmal ve kusuru" olduğu tespit edilen limanda görevli biri kamu diğeri özel sektörde görevli iki yönetici gözaltına alınmıştı.

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