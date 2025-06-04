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İsrail, Gazze'de hastaneyi İHA'larla hedef aldı

İsrail, hastalar, sağlık personeli ve yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Aksa Şehitleri Hastanesi'ni 3 İHA ile vurdu. Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Gazze'de hastaneyi İHA'larla hedef aldı
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesini bomba yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

İsrail ordusu, hastalar, sağlık personeli ve binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Aksa Şehitleri Hastanesi'nin çatısına 3 İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma kaydedilmedi.

İsrail, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze'ye 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Saldırıların yeniden başlamasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 860 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 510 kişi öldü, 124 bin 901 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'de işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

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