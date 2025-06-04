Trump'tan Çin Devlet Başkanı ile ilgili açıklama: Şi Cinping ile anlaşması çok zor

Trump, Çin Devlet Başkanı'na ilişkin Truth Social sosyal medya platformundan şu ifadeleri kullandı:

"Çin Devlet Başkanı Şi'yi severim, hep sevmişimdir ve her zaman seveceğim. Ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması son derece zor biri."

ABD ile Çin arasındaki vergi restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan vergi restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük vergisi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek vergileri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik vergiler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta vergi müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti.