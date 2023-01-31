İspanya'da asgari ücrete yüzde 8 zam

Başbakan Sanchez, Ukrayna-Rusya savaşının sosyal ve ekonomik etkilerini anlatmak üzere Senato'da yaptığı konuşmada asgari ücret zammını yüzde 8 olarak açıkladı.

İktidara geldikleri 2018'de asgari ücretin 735 euro olduğunu hatırlatan Sanchez, her yıl yaptıkları artışla toplamda yüzde 36'lık zam kararı aldıklarını belirtti. Sanchez, "Bu yeni zamla birlikte asgari ücreti İspanyolların ortalama maaşının yüzde 60'ına karşılık gelecek bir seviyeye çıkardık. Böylece, işçilerimize karşı demokratik zorunluluğumuzu ve yasama sürecindeki taahhütümüzü yerine getirdik." dedi.

İspanya'da yılda iki kez ikramiyeli olmak üzere 14 kez ödenen asgari ücret sosyalist hükümetin iktidara geldiği dönemden bu yana 2018'de 764, 2019'da 900, 2020'de 950, 2021'de 965 ve 2022'de 1000 euroya çıkarıldı.

Yüksek kar açıklayan şirketlere eleştiri

Sanchez satın alma gücünün büyük oranda düştüğüne dikkati çekerek, yüksek karlar açıklayan büyük şirketleri kar dağıtımını sadece üst düzey yöneticilere yapmakla eleştirdi.

Başbakan Sanchez, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda İspanyolların satın aldığı ürünlerdeki fiyat artışları ortalama yüzde 17,6 olurken, özel sektörde şirketlerin çalışanlarına yaptığı artış oranları yüzde 10,6'da kaldı. Bu, kabul edilemez. 1999 yılında bir İspanyol 4 yıllık maaşının toplamına denk gelecek şekilde bir ev alabiliyordu. Şimdi ise 8 yıllık toplam maaşla bile ev alamıyorlar. Bence bu adil değil. Neden elde edilen kazançlar birkaç kişiye dağıtılıyor? Bunu değiştirmek gerekiyor."