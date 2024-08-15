İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, El Halil kentinin kuzeyindeki Sair kasabasına şafak vakti çok sayıda araçla düzenlediği baskında 1 genci gözaltına aldı.

İsrail güçleri, El Halil’in Vadi Semin Mahallesi'ndeki evlere düzenlediği baskınlarda 5 Filistin vatandaşını gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 2 genci alıkoyduğunu bildirdi.

Batı Şeria'da, El Halil kentinin güneyinde bulunan Fevvar Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında da 1 Filistinli genç, İsrail ordusunun El-Bire kentine düzenlediği baskında da 1 genç evinde gözaltına alındı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 632 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.