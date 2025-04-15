İsrail Başbakanı Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu, görüşmede Macron'un Filistin devletini tanıyabileceklerini duyurmasına tepki göstererek Filistin'in kurulmasına şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Netanyahu-Macron görüşmesi

Netanyahu, oğlu Yair'in Macron'a hakaret etmesi ve kendi yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gerilen sürecin ardından yaptığı telefon görüşmesinde, İsraillilerin büyük ölçüde Filistin devletine karşı çıktığını öne sürerek bunun kendisinin de uzun süredir izlediği bir politika olduğunu aktardı.

Macron'dan, Gazze'ye geçişlerin insani yardıma açılması çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı X paylaşımında, "Gazze'deki sivillerin yaşadığı çilenin sona ermesi" gerektiğini Netanyahu’ya ilettiğini belirtti.

Netanyahu'ya İsrail'in ve İsraillilerin güvenliğini desteklediklerini söylediğini belirten Macron, "Tıpkı esirlerin tamamının serbest bırakılması gibi Hamas'ın silahsızlanması önemli bir öncelik." görüşünü paylaştı.

Macron, insani yardım için Gazze Şeridi'ne tüm geçiş noktalarının açılmasının Gazzeli siviller için hayati önem taşıdığına işaret ederek, "Umarım önümüzdeki saatler böyle bir çözüme ve daha fazla esirin serbest bırakılmasına olanak tanır." ifadesini kullandı.

Macron'dan Filistin devletini tanıyabilecekleri mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, "(Filistin'i) Tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ile Barbados gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146 olmuştu.