  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı sakinlerini evlerinden çıkmaya zorluyor
Takip Et

İsrail, Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı sakinlerini evlerinden çıkmaya zorluyor

İsrail bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinlileri evlerini boşaltıp terk etmeye zorladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı sakinlerini evlerinden çıkmaya zorluyor
Takip Et

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, piyade ve zırhlı araçlardan oluşan büyük bir askeri birlikle Nablus’un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamptaki evlere baskın düzenleyip arama yapan İsrail askerleri, sakinlerini çıkmaya zorladıkları bazı binaları askeri karargahlara dönüştürdü.

İsrail ordusu, baskın ve aramaların ardından onlarca Filistinli aileyi evlerinden kovarken onları kampın dışına çıkmaya zorlardı.

Yerinden edilen bir Filistinli, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, İsrail ordusunun kendisini ve ailesini süresiz olarak kamptan ayrılmaya zorladığını ifade etti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıları arttı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 169'u çocuk 944 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybettiİsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybettiDünya
Filistin Kızılay çalışanları İsrail'in yardım ve sağlık çalışanlarını öldürmesini protesto ettiFilistin Kızılay çalışanları İsrail'in yardım ve sağlık çalışanlarını öldürmesini protesto ettiDünya
ABD: BM'ye bağlı bazı gıda programlarının fonları yanlışlıkla kesildiABD: BM'ye bağlı bazı gıda programlarının fonları yanlışlıkla kesildiDünya

 

Federal yargıçtan AP ajansı için Beyaz Saray'a talimatFederal yargıçtan AP ajansı için Beyaz Saray'a talimatDünya

 

Dünya
Gazze'de 60 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya
Gazze'de 60 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya
ABD: BM'ye bağlı bazı gıda programlarının fonları yanlışlıkla kesildi
ABD: BM'ye bağlı bazı gıda programlarının fonları yanlışlıkla kesildi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
ABD ve Rusya ikinci kez İstanbul'da buluşuyor
ABD ve Rusya ikinci kez İstanbul'da buluşuyor
Elizabeth Warren: Bu tarihteki en aptalca ticaret savaşı
Elizabeth Warren: Bu tarihteki en aptalca ticaret savaşı
Filistin Kızılay çalışanları İsrail'in yardım ve sağlık çalışanlarını öldürmesini protesto etti
Filistin Kızılay çalışanları İsrail'in yardım ve sağlık çalışanlarını öldürmesini protesto etti