Filistin Kızılay çalışanları İsrail'in yardım ve sağlık çalışanlarını öldürmesini protesto etti

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi önünde düzenlenen protestoya katılanlar yaptıkları işin insani yönünü vurgulayan sloganlar attı, uluslararası toplumu, sağlık personeline yönelik devam eden ihlaller konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

"İşgalciler soğukkanlılıkla soykırım yaptı"

Gösteriye katılan Ambulans ve Acil Servis Müdürü Faris Afane, AA muhabirine "İşgalciler, insani yardım çalışmalarının mahiyetini çok iyi bilmelerine rağmen, sivil savunma ve Kızılay çalışanlarımıza karşı soğukkanlılıkla soykırım yaptı." dedi.

Afane, İsrail ordusunun ambulans ve sivil savunma araçlarını "bilerek ve kasıtlı olarak" hedef aldığına dikkati çekerek, "İşaretler görünüyordu, ışıklar yanıyordu ve her şey açıkça onların insani görevi olan ekipleri olduğunu gösteriyordu." diye konuştu.

İsrail'in hedef aldığı araçların saldırı öncesinde ambulans ve itfaiye aracı olduğunun belli olduğu görüntülere işaret eden Afane, "Kızılay çalışanlarından şehit olanlardan birinin telefonundan alınan video, İsrail söyleminin yalan olduğunu ortaya çıkardı." ifadesini kullandı.

Afane, insani görevleri bulunan ekiplerin herhangi bir tehdit oluşturmadığı mesajını vermek için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Ambulans ve Acil Servis Müdürü Afane, "Dünyanın bu suçları durdurmak ve faillerinden uluslararası hukuk uyarınca hesap sormak için acil bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Afane, "Katliamlara ve dökülen kanlara rağmen mesajımız insani olmaya devam edecek. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz, halkımıza karşı insani görevimizi yerine getirmekten geri durmayacağız." dedi.

Kızılay ve sivil savunma ekipleri Refah'ta hedef alınmıştı

Filistin Kızılay'dan 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılay bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için yola çıkan ekiplerle bağlantıyı kaybettiğini duyurmuştu.

Filistin Kızılay'dan 30 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'ta hedef aldığı ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden 8'i ilk yardım, 5'i sivil savunma çalışanı ve 1'i de BM görevlisi olmak üzere 14 kişinin cenazesine ulaşıldığı ancak 9'uncu ilk yardım görevlisinin hala kayıp olduğu ifade edilmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

İsrail, Refah’ta ambulanslara ateş açtığını itiraf etmişti

İsrail ordusu ise Refah'ta 23 Mart'ta yaralıları kurtarmak için bölgeye gelen ambulans ile itfaiye araçlarını hedef aldığını itiraf etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin hedef aldığı ambulansı "uyarılara uymayan araç" şeklinde niteleyerek saldırıyı savunmuştu.

"İsrail ordusu, rastgele bir ambulansa saldırmadı. Geçen pazar günü, ikaz ve acil durum farları olmadan İsrail ordu birliklerine doğru şüpheli bir şekilde ilerleyen birkaç koordinasyonsuz araç tespit edildi." diyen Saar, biri 7 Ekim saldırılarına katılan Hamas mensubu olmak üzere 9 Hamas ve İslami Cihad mensubunun öldürüldüğünü öne sürmüştü.

New York Times gazetesi ise 5 Nisan'da, öldürülen bir sağlık görevlisinin cep telefonundan ulaştığı videoyu yayınlamıştı. Görüntülerde, araçların tepe lambalarının yandığı görülmüştü.

Videoyu çeken sağlık görevlisinin kelime-i şehadet getirdiği ve öleceğini anlayarak, "Beni affet anne. Bu benim seçtiğim yol; insanlara yardım etmek." dediği duyulmuştu.

Filistin Kızılayı Derneği Sözcüsü Nebal Farsakh, basına verdiği röportajda, videoyu çeken sağlık görevlisinin cansız bedeninin toplu mezardan kafasına bir kurşun sıkılmış vaziyette çıkarıldığını aktarmıştı.

Hamas, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Filistinli sağlık görevlisinin, Refah'ta ilk yardım ekibine yönelik infazı belgelemesi, İsrail'in gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve onun yalan anlatılarını çürüttü." ifadesini kullanmış, Filistin Dışişleri Bakanlığı da "İsrail'in, sağlık ve insani yardım ekipleri ile gazetecilere yönelik her gün işlediği suçlarla onları Gazze halkına yardım etmekten alıkoymaya çalıştığını" kaydetmişti.