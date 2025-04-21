İsrail, Gazze'nin Han Yunus bölgesine saldırıları düzenledi: 7 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a İsrail ordusu iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

Han Yunus'un doğusundaki ez-Zena bölgesinde "Bereke" ailesinin evine yönelik saldırıda 5 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun diğer saldırısında Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinin hedef alındığı ve olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Han Yunus'taki Kizan Raşvan ve Abasan el-Cedide bölgelerine saldırdığı, Refah'a yönelik de bombardıman yaptığı kaydedildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 binayı yıktı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri buldozerler eşliğinde Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Nalin kasabasına baskın düzenledi.

Kasabada Nail Rıda Surur ve Raid Rıda Surur adlı kardeşlere ait 3 katlı 2 evi ablukaya alan İsrail güçleri, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle söz konusu yapıları yıktı.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Beyt Emur beldesine de buldozerlerle giren askerler, Filistinlilere ait 6 katlı bir binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla havaya uçurdu.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban, yayımladığı açıklamada, İsrail'in ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait yapıları yıkarak onları yerinden etmeyi amaçladığını belirtti.

"İşgal güçlerinin, Batı Şeria'yı ilhak etmeyi ve orada egemenlik kurmayı amaçlayan uygulamalarının, Filistin halkına yönelik gerçek bir saldırı" olduğunu ifade eden Şaban, bölgede sistematik olarak artan yıkımlar, köy ve şehir yollarının kapatılması, vatandaşların topraklarına el konulması ve yerleşimcilerin saldırılarının bunun en bariz örnekleri olduğunu kaydetti.

Şaban, uluslararası insan hakları kurumlarından, İsrail'i caydıracak yaptırımlar uygulamasını ve Tel Aviv'in uluslararası mahkemelerde yargılanması için pratik adımlar atmasını istedi.

"Gerçeği söylemek zorundayız, esirleri geri getirmek en önemli şey değil"

Öte yandan, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Galey Israel radyosuna verdiği röportajda, hükümetin en önemli hedefinin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması olmadığını tekrarlayarak, "Gerçeği söylemek zorundayız, esirleri geri getirmek en önemli şey değil." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan, daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Smotrich, "Hamas'ı yok etmek ve yeni bir 7 Ekim'in yaşanmasını engellemenin" kendileri için Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirmekten daha önemli olduğunun altını çizdi.

"(Eski ABD Başkanı Joe) Biden yok, (Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken yok, (Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav) Gallant yok, insani yardımın kesilmesini bizzat engelleyen Genelkurmay Başkanı yok." diyerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bahanesinin kalmadığını ileri süren Smotrich, Gazze Şeridi'ni işgal çağrısı yaptı.

İsrailli esir yakınları ise Smotrich'in bu sözlerine tepki gösterdi.

Esir ailelerinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun en önemli hedefin esirleri geri getirmek olduğunu iddia etmesine karşın kabinedeki bakanların bunun aksini söylemesine dikkati çekilen açıklamasında, Smotrich'in ifadelerinin "utanç verici" olduğu belirtilerek, Bakan'ın aslında bilinen bir gerçeği itiraf ettiği kaydedildi.

Esir aileleri, aşırı sağcı bakanlar Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in daha önce mecliste kendilerine defalarca aynı şeyi söylediğini dile getirdi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1827 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 828 kişi yaralandı.