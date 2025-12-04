  1. Ekonomim
  3. İsrail, Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerini bombaladı, evleri havaya uçurdu
İsrail, Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerini bombaladı, evleri havaya uçurdu

İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzey ve güney bölgelerini havadan ve topçu atışlarıyla hedef aldı, binaları havaya uçurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları güneydeki Refah ile Han Yunus kentlerinin doğu bölgelerini bombaladı.

İsrail ateşkes dinlemiyor!

Ayrıca kuzeydeki Beyt Lahiya beldesi de bir hava saldırısıyla hedef alındı.

 

Bu saldırılarla eş zamanlı Han Yunus’un kuzey ve doğu bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu, helikopterden ateş açıldı.

İsrail askerleri Gazze kentinin doğusundaki bazı ev ile tesisleri ise havaya uçurdu.

İsrail ordusunun atışlarından kentin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri de etkilendi, çevre bölgelerden patlama sesleri işitildi.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek, Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırısında ikisi çocuk 5 Filistinliyi öldürmüştü.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

