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İsrail-İran çatışmaları nedeniyle Netanyahu'nun oğlunun düğünü iptal edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun pazartesi yapılacak düğününün İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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İsrail-İran çatışmaları nedeniyle Netanyahu'nun oğlunun düğünü iptal edildi
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Netanyahu'nun oğlunun düğünü İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildi. 

Çatışmalar Avner Netanyahu'yu vurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun pazartesi yapılacak düğününün İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

 Düğün yapılacaktı

Yerel basında çıkan haberde, Avner Netanyahu ve nişanlısının önceden düğün tarihi olarak daha önce 16 Haziran'ı belirlediği belirtildi.

İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle oğul Netanyahu ve nişanlısının düğün töreninin iptal edildiği ifade edildi.

 İsrail kamuoyunun tepkisini çekmişti

Avner'in daha önce 16 Haziran'da düğün tarihi alması İsrail kamuoyunun bir kısmının tepkisine yol açmıştı.

Kamuoyunda, Gazze Şeridi'nde İsrailli esirler olmasına rağmen Netanyahu'nun oğluna düğün töreni yapacak olması eleştirilmişti.

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