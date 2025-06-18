İsrail kabinesi bugün sığınakta toplanacak

İsrail’in saldırısıyla başlayan İsrail-İran savaşı altı gündür devam ederken, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin bugün toplanacağı açıklandı.

Ynet haber sitesinin aktardığına göre, İsrail Güvenlik Kabinesi, bugün yerel saatle 22.00’de sığınakta toplanacak.

Habere göre, bunun öncesinde hükümetin de bir araya gelmesi ve saat 18.00’de bir toplantı yapması bekleniyor.

İsrail güvenlik kabinesi, 12 Haziran akşamı toplanmış ve sabaha karşı Başbakan Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.