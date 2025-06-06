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İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi: 3 yaralı

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine dün düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi: 3 yaralı
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nebatiye'ye bağlı Ayn Kana beldesine dün akşam düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün akşam X hesabından yaptığı paylaşımda, Nebatiye'ye bağlı Ayn Kana beldesine saldıracaklarını duyurmuş ve birkaç binanın işaretlendiği bir harita paylaşmıştı.

Söz konusu saldırı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alan saldırıların ardından gerçekleşmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.​​​​​​​

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