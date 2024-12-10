İsrail ordusu Şam'a dayandı! Golan Tepeleri'nde hareketlilik

13 yıllık iç savaşın ardından, 27 Kasım'da Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar, kapsamlı bir operasyon başlatarak Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'i, ardından Hama ve Humus'u hızla ele geçirdi. Bu gruplar, sadece 10 gün içinde Şam'a kadar ilerleyerek Esad rejimini devirdi.

İsrail, Suriye içlerine ilerlemeye başladı

Şam'ın da ele geçirilmesinin ardından İsrail ordusu, yıllar önce işgal ettiği Golan Tepeleri'nden Suriye içlerine doğru ilerlemeye başladı. Suriye sınırında tampon bölge kuracağını açıklayan İsrail, 9 köyü ele geçirdi. İsrail'e ait tankların başkent Şam'a yaklaştığı ve mesafenin 20 kilometreye düştüğü kaydedildi.

ABD: İsrail tedbir alıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Golan Tepeleri'nin ötesinde Suriye topraklarına girmesinin, oluşan güvenlik boşluğu nedeniyle "geçici bir durum" olduğunu söyledi.