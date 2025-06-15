İsrail ordusu: Tahran’ı hedef alan saldırı dalgası tamamlandı

İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan askeri gerginlik tırmanırken, İsrail’den son saldırıları ile ilgili açıklama geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

"İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İstihbarat Dairesi'nin hassas yönlendirmesiyle kısa süre önce Tahran'da bulunan İran'ın nükleer silah programı ile bağlantılı çeşitli hedeflere yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası gerçekleştirdi" denilen açıklamada, "Bu hedefler, İran rejiminin nükleer silah elde etme çabalarına katkı sağlayan unsurlar arasındaydı ve rejim bu yerlerde nükleer arşivini gizlemişti" ifadelerine yer verildi.

Vurulan hedefler arasında "İran Savunma Bakanlığı karargâhı, İran’ın nükleer programından sorumlu olan Savunma İnovasyonu ve Araştırma Örgütü (SPND) karargâhı ve diğer bazı noktaların" yer aldığı iddia edildi.