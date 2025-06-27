İsrail Savunma Bakanı Katz: Hamaney'i öldürmek için ABD izni gerekmezdi

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Channel 13 televizyon kanalına verdiği röportajda, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürmeyi amaçladıklarını ancak operasyonel koşullar nedeniyle bu planı hayata geçiremediklerini belirtti.

Katz, Hamaney’i öldürmek için ABD’den izin almasına gerek olmadığını söyledi.

İsrail ile İran arasında 12 gün süren ve ABD’nin ara buluculuğuyla sağlanan ateşkesle sona eren çatışmalara değinen Katz, İran’ın dini lideri Hamaney’in tehdit altında olduğunun farkında olduğunu öne sürerek, İsrail’in ilk saldırı dalgasında öldürülen Devrim Muhafızları liderlerinin yerine geçen isimlerle irtibatı kestiğini ve Hamaney’in "çok derinlere indiğini" iddia etti.

Ayrıca Katz, Tahran’ın nükleer programında ilerleme kaydetmesi halinde İsrail’in yeni saldırılar düzenlemek için ABD’den onay aldığını belirtti.

Katz, “İran’ın saldırıdan sonra nükleer tesislerini yeniden inşa edebileceği bir senaryo görmüyorum” dedi.

İsrail ile İran arasındaki son gerilim, 13 Haziran’da İsrail’in düzenlediği saldırılarla başlamış, 12 gün süren ve ABD’nin ara buluculuğuyla sağlanan ateşkesle sona ermişti.