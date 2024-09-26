İsrail'den Beyrut'a saldırı: Hizbullah komutanı Muhammed Surur öldürüldü
İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanlarından Muhammed Hüseyin Surur'un öldürüldüğü bildirildi. Hizbullah'tan konuya ilişkin açıklama gelmedi.
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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın İHA biriminin başı olan Muhammed Hüseyin Surur'un öldürüldüğünü bildirdi.
Reuters'in yazdığı iki güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, Surur'un İsrail'in öğleden sonra Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.
Hizbullah'tan konuya ilişkin açıklama gelmedi.
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