İsrail'den mülteci kampına saldırı: Ölü sayısı 210'a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresi, El-Megazi, Ez-Zevayide ve El-Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 210'a yükseldi.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin, sürekli ve gelişigüzel bombardımanlar sonucu art arda gelen ölü ve yaralılarla başetmekte büyük zorluk çektiği, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşadığı vurgulandı.

İsrailli esirlerin kurtarılması sırasında 1 İsrail polisi yaralandı

Öte yandan, İsrail polisinden yapılan açıklamada, Gazze'deki İsrailli 4 esirin kurtarılması sırasında çıkan çatışmalarda 1 polisin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.