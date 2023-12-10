İsrail'den ses getirecek iddia: KKTC'de suikast düzenleyeceklerdi, son anda engellendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre; İsrail istihbarat servisi Mossad, KKTC makamlarına İsrail vatandaşlarına ve Yahudilere yönelik Ada’da düzenlenmesi planlanlan saldırıları engellemek için yardımcı oldu.

Reuters'ın haberine göre, Tel Aviv Yönetimi’nin açıklamasında, bu tür komploların Gazze savaşının başlamasından bu yana artış gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada İsrail'in, İran'ın KKTC'yi "hem terörizm hedefleri için hem de operasyon ve geçiş alanı olarak" kullanmasından "rahatsızlık duyduğu" belirtildi.