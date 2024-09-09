İsrail'den Suriye'ye hava saldırıları: 5 ölü
İsrail Suriye'nin 2 kentine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail'in, Suriye'nin Hama ve Tartus kentlerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
İsrail'e ait savaş uçaklarının Hama ilindeki Masyaf bölgesinde bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ile Tartus'ta İran destekli gruplara ait askeri noktalara 15 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyururken, Masyaf'a saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
İsrail'den Lübnan'a saldırı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, başkent Beyrut'un yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlenen dünkü İsrail saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Hırbet Silm beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralılardan 5'inin tedavilerinin sahada yapıldığı, birinin ise Tebnin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi. (HM-AA)