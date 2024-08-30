İsrail'in 22 günün ardından çekildiği Han Yunus'ta 10 Filistinlinin naaşı bulundu

İsrail ordusu 22 gün önce başlattığı saldırıların ardından kentin doğusunda nüfuz ettiği bölgelerden çekildi.

10 Filistinlinin naaşına ulaşıldı

Bölge sakinleri, İsrail'in kentte düzenlediği saldırılarda öldürülen 10 Filistinlinin naaşına ulaştı.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri, ordunun çekildiği bölgelerde enkaz altında ve sokaklardaki mağdurları aradı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri Han Yunus'tan çekilmesi, saldırılar sonucu yüzlerce konut, ev, yol ve altyapıda büyük yıkım olduğunu ortaya çıkardı.

Bazı cesetlerin kısmen çürümüş, bazıları ise köpek ve kediler tarafından kısmen parçalanmış halde bulundu.

İsrail ordusu, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha boşaltılmasını istemişti.

İsrail güçleri 9 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde saldırıların başından bu yana defalarca girdiği Han Yunus'ta saldırıları başlattığını duyurmuştu.