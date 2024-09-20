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İsrail’in Beyrut saldırısında can kaybı yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Beyrut’un güneyine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e, yaralananların sayısının ise 8’i ağır olmak üzere 59’a yükseldi.

İHA
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İsrail’in Beyrut saldırısında can kaybı yükseldi
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İsrail’in Lübnan saldırısında bilanço artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin başkent Beyrut’un güneyine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e, yaralı sayısının ise 8’i ağır olmak üzere 59’a yükseldiği bildirildi.

Mikati, İsrail’i suçladı, ABD "bilgimiz yok" dedi

Lübnan Başbakanı Necip Mikati İsrail’in Beyrut’ta düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’i “hiçbir insani, hukuki ya da ahlaki hususa önem vermemekle” suçladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise saldırı hakkında ABD’nin önceden bilgilendirilmediğini belirtti.

Akil için ABD tarafından 7 milyon dolar ödül

İsrail’in Lübnan’ın başkentine gerçekleştirdiği son saldırıda hedef aldığı Hizbullah’ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil’in başına 1983’te Beyrut’ta bir Amerikan Deniz Piyade kışlasının bombalanmasındaki rolü ve 1980’lerde Lübnan’da Amerikalı ve Alman esirlerin kaçırılmasını yönetmesi nedeniyle ABD tarafından 7 milyon dolar ödül konmuştu.

Bu yıl Beyrut’ta 3 saldırı düzenlendi

İsrail’in Beyrut’ta Ocak ayında düzenlediği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri, Temmuz ayında düzenlediği saldırıda ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr hayatını kaybetmişti. Lübnan’ın başkenti bu yıl İsrail tarafından 3. kez hava saldırılarına hedef olmuş oldu.

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