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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Güçlüyüz, kararlıyız" vurgusuyla yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Güçlüyüz, kararlıyız! 

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

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