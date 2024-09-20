Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde hava nasıl olacak?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek. Bu derbide rakipler bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Kadıköy'de hava sıcaklığının 20 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 79 olması bekleniyor.