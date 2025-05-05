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Bakan Kurum, 3 CHP'li belediye başkanını makamında kabul etti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile makamında bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Kurum, 3 CHP'li belediye başkanını makamında kabul etti!
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Deprem tehlikesine karşı yürütülen çalışmalarla gündemde olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana, Ankara ve Balıkesir büyükşehir belediye başkanlarını makamında kabul etti.

"Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile bir araya gelen Bakan Kurum, görüşmeden bir kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda "Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanarak birlik vurgusu yaptı.

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