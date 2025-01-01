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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 453 gündür sürüyor! Can kaybı 45 bin 553'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 553'e yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 453 gündür sürüyor! Can kaybı 45 bin 553'e yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 453 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana, 45 bin 553 Filistinli yaşamını yitirdi, 108 bin 379 kişi yaralandı

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12 artarak, 45 bin 553'e, yaralı sayısının da 108 bin 379'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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