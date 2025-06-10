İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında 36 Filistinli hayatını kaybetti

AA muhabirine konuşan sağlık kaynakları, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ve "Netzarim Koridoru" olarak bilinen alanda yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 19 kişinin öldüğünü, 200’den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynaklar, ölü ve yaralıların, Gazze Şeridi'nin ortasındaki el-Aksa Şehitleri Hastanesi ile Gazze kentinin batısındaki Kudüs Hastanesi'ne nakledildiğini aktardı.

Görgü tanıkları, "İsrail'e ait insansız hava araçları, Gazze’nin güneyinde yer alan Netzarim Koridoruna yakın bir noktada yardım bekleyen sivilleri hedef aldı. İsrail topçuları da aynı bölgeye birçok kez ateş açtı." dedi.

Tanıklar ayrıca, ambulansların ulaşamadığı noktalardaki ölü ve yaralıların binek hayvanların sırtında taşınarak Gazze kentindeki ve orta kesimdeki hastanelere ulaştırıldığını ekledi.

Öte yandan Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya bölgesine yönelik ayrı İsrail saldırılarında 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve cenazelerinin hastaneye ulaştığını bildirdi.

Görgü tanıkları da, İsrail’in Cibaliya bölgesindeki Aseliya, Hammude, Nebhan, en-Nezr ve Reyhan ailelerine ait evleri hedef alan bombardımanında çok sayıda Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

Güney Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde ise, AA muhabirine konuşan tıbbi kaynaklara göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının, kentin batısındaki el-Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki, el-Megazi Kampı’nın doğusunda düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Ayrıca, orta kesimlerdeki Deyr el-Belah kentinin el-Bereke bölgesinde, geçmişte İsrail’e ait bir saldırıda daha önce yaralanan Filistinli bir genç de yaşamını yitirdi.

DSÖ, Gazze'nin güneyindeki Emel Hastanesinin hizmet dışı kaldığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Han Yunus'taki Emel Hastanesi, çevresinde artan saldırılar nedeniyle şu anda hizmet dışı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, hastaneye erişimin engellendiğini ve bunun daha fazla önlenebilir ölüme yol açtığını kaydetti.

Ghebreyesus, hastanede bakıma ihtiyacı olan hastaların olduğunu ancak yeni hastaların kabul edilmediğini belirtti.

Acil ateşkes çağrısı

Emel Hastanesi'nin kapanmasıyla Nasır Hastanesi'nin artık Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yoğun bakım ünitesi bulunan tek hastane olarak kaldığını vurgulayan Ghebreyesus, "Bir kez daha acil ateşkes, sağlık tesislerinin korunması, temel ilaçlara ve tıbbi malzemelere engelsiz erişim çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şifa Hastanesinde yaşanan yakıt sıkıntısı, hastaların hayatını tehdit ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından 8 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle Şifa ve El-Ehli Baptist Hastanesi'nin 24 saat içinde hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Bölgenin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle, buradaki yaralı ve hastalara acil müdahalenin Şifa ve El-Ehli Baptist'te yapıldığı, bu iki hastanenin de hizmet dışı kalmasının Gazze kentindeki sağlık tesislerinin geri kalanının da çökmesi anlamına geleceği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma hastane jeneratörleri için yakıt, yedek parça ve yağ tedariki çağrısı yapıldı.

Bakanlığın daha sonraki açıklamasında çağrının ardından Şifa Hastanesine 3 gün yetecek kadar yakıt temin edildiği ancak yoğun bakım ihtiyacının artması göz önüne alındığında, bu gibi geçici çözümlerin sağlık hizmetinin devam etmesini sağlamayacağı ifade edildi.

"Elektrik olmazsa yoğun bakım ünitesi mezara dönüşür"

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, hastanenin yoğun bakım ünitesinin ve buradaki hastaların durumuyla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Ebu Silmiyye, "Yoğun bakım ünitesi, acil servis ve ameliyathanelerde gerekli olan ilaçlar konusunda büyük sıkıntı çekiyoruz. 8 Haziran'da büyük bir yakıt sıkıntısı çektik. Yakıtın sadece birkaç saat yeteceğini söyledik ve çağrıda bulunduk. Bunun ardından 3 bin litre yakıt tedarik edildi. Bu bize ancak 3 gün yeter. Yani bu, krizin halen devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Yaklaşık 1,5 ay önce kısıtlı imkanlarla da olsa yeniden faaliyete geçen yoğun bakım ünitesinin yaralılarla dolu olduğunu aktaran Ebu Silmiyye, hastaların bağlı olduğu suni teneffüs cihazlarının elektrik olmadan çalışmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Yoğun bakımda yatan başından ya da karnından yaralanmış, felç olmuş, bilinci kapalı, nefes alamadığı için trakeostomi işlemi yapılmış çocuk hastaları gösteren Ebu Silmiyye, "90 günü aşkın bir süredir Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme girmedi. Bu, hastaların hayatını etkiliyor. Pek çok hastayı da tıbbi imkanlar yeterli olmadığı için kaybettik. Elektrik olmazsa bu ünite, içindekilerle birlikte mezara dönüşür." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde sağlık krizi: Hastanenin doluluk oranı yüzde 300

Gazze'de tıbbi imkan yetersizliğinden yurt dışında tedavi olması gereken hasta sayısının 15 bini aştığını belirten Ebu Silmiyye, İsrail ordusu çıkışlara izin vermediği için Gazze'deki hastanelerde "gerçek bir krizin" yaşandığını dile getirdi.

Ebu Silmiyye, kuzeydeki hastanelerin hizmet dışı olması ve Gazze kentindeki artan nüfus yoğunluğunun Şifa Hastanesinin yükünü artırdığını ve doluluk oranının yüzde 300 civarında olduğunu aktardı.

Yoğun bakımdaki hastaların endişeli yakınlarından dışarıda tedavi çağrısı

Gazze kentinin batısındaki Salahaddin Okuluna düzenlenen saldırıda beyninden şarapnel parçasıyla yaralanan Betül Meşheravi, 17 Mayıs'tan bu yana Şifa Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Kardeşinin beyin ameliyatı olması gerektiğini söyleyen ağabeyi Ali Meşheravi ise Şifa Hastanesinde ilaç olmadığı için dışarıdan almak zorunda kaldıklarını, kardeşinin ihtiyaç duyduğu hava yatağı ve tıbbi bezi bile bulamadıklarını söyledi.

Beyt Lahiya'nın Atatıra bölgesi sakinlerinden 13 yaşındaki Ahmed Muhammed Maruf ise 5 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Yetersiz beslenme sonucu bağışıklık sisteminde sorun oluşan ve felç geçiren Ahmed, elleri ve ayaklarını kullanamıyor, sadece başını hareket ettirebiliyor.

Yoğun bakımındaki hastaların yakınları, yaşanan yakıt sıkıntısı nedeniyle oluşabilecek elektrik kesintisinin doğuracağı sonuçlardan endişe ettiklerini ifade ediyor.

Ahmed'in babası Muhammed Maruf ile Betül'ün ağabeyi Ali, AA kameraları aracılığıyla, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Müslüman ülkeler ve vicdan sahibi insanlara "yakınlarına Gazze dışında tedavi olanağı tanınması" çağrısı yaptı.

İsrail, Batı Şeria'nın Nablus kentinde baskınlar düzenledi

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Nablus kentinin birçok bölgesinde baskınlar gerçekleştirdi.

Baskınlarda İsrail askerleri, kentin Eski Şehir bölgesini de ablukaya aldı.

İsrail askerleri baskında Filistinlilerin evlerine ve iş yerlerinde zorla arama yaparken, çok sayıda Filistinliyi gözaltına alarak sorguya çekti.

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve patlayıcı kullandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail ordusunun yoğun insansız hava aracı (İHA) uçuşlarının yanı sıra Nablus'a buldozerlerle takviye edilmiş kuvvetler konuşlandırdığını söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerlerinin kentte attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 16 Filistinliye müdahale edildiği belirtildi.

Gazdan etkilenenler arasında bir de bebeğin olduğuna dikkati çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kente yönelik "kapsamlı baskını" ve saldırısı nedeniyle hükümet kurumları, kamu ve özel okullar, üniversiteler ve kent kurumlarında çalışmaların askıya alındığını duyurdu.

Ateşkesi bozan İsrail, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 54 bin 927 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 927'ye, yaralıların sayısı da 126 bin 615'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.