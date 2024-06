İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 266'ya yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 252 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 34 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 266'ya, yaralı sayısının ise 85 bin 102'ye yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Hukuk İşleri Başkanı Philippa Greer, sosyal medya hesabından Gazze'deki yıkımın görüntülerini paylaştı. Greer, “Burası dünden Gazze şehri, bir zamanlar yaşanmış bir hayatın kalıntıları. Hiçbir şey sizi buna tam olarak hazırlayamaz, özellikle de onu daha önceden biliyorsanız. Bunlar insanların evleri, en sevdikleri kafeler, parkları, okulları. Hepsi yok oldu. Bir mekanda, bir zamanda, bir kültürde hayatın her yerinde içten dışa bir yıkım var” ifadelerini kullandı.

This is Gaza City yesterday- remnants of a life once lived. Nothing quite prepares you, especially if you knew her before. These are people’s homes, their favorite cafes, their parks, their schools. Gone. Destruction everywhere of life, a place, a time, a culture. From the inside… pic.twitter.com/xCX19FRgP3