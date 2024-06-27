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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 765'e yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne uyguladığı saldırılarda can kaybı 37 bin 765'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği 47 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 765'e yükseldi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 765'e yükseldi.

24 saatte 3 saldırı gerçekleşti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 265 gündür devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 47 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 765'e, yaralananların sayısının ise 86 bin 429'a yükseldiği kaydedildi.

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